خطوة واحدة تفصل رضا سليم عن الانضمام للجيش الملكي

كتب - محمد القرش:

اقترب رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "راديو مارس" المغربي، أن إدارة نادي الجيش الملكي اتفقت مبدئيا مع الأهلي لضم رضا سليم على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضح الموقع أن الصفقة لم تحسم بعد، حيث هناك بعض البنود المتعلقة بالعقد لم يتم حسمها بعد.

ويتمسك النادي الأهلي بترك اللاعب على سبيل الإعارة فقط، ويرفض وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب المغربي.

يُذكر أن الجناح صاحب الـ 25 عاما انضم للقلعة الحمراء قادما من الجيش الملكي في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.