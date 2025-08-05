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رسالة للجماهير.. أول تعليق لعدي الدباغ بعد الانضمام إلى الزمالك

06:45 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته
  • عرض 6 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ يرد على مكالمة الزمالك
  • عرض 6 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ يرد على مكالمة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أبدى الفلسطيني عدي الدباغ أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالانتقال إلى القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يتمنى تقديم المطلوب منه.

وقال عدي الدباغ في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "الزمالك اسم كبير وغني عن التعريف وسعيد بخطوة انتقالي لصفوف الفريق، وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة للنادي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "طموحاتي كبيرة مع الزمالك وهدفي التتويج بكافة البطولات التي سأشارك فيها مع الفريق وأن أساعد الفريق على الظهور بأفضل صورة".

واختتم الدباغ: "أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق ومساندته باستمرار، ونحن لن نبخل على الفريق وسنبذل قصارى جهدنا من أجل مصلحة نادي الزمالك وجماهيره".

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