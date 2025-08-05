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رمز قطر وذكرى تأسيس الأهلي.. رسائل ضمنية في إعلان الزمالك صفقة عدي الدباغ

06:39 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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  • عرض 8 صورة
    عدي الدباغ يرد على مكالمة الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    عدي الدباغ يتجاهل الأهلي وقطر
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    عدي الدباغ بقميص الزمالك
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    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (3)
  • عرض 8 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (2)
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    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (1)
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    عدي الدباغ يرد على مكالمة الزمالك (2)
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كتبت - هند عواد:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب شارلروا البلجيكي، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتضمَّن مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الصفقة عدة رسائل ضمنية؛ إذ ظهر اللاعب جالسًا على مقعد، ويتجاهل الرد على مكالمتين فائتتين: الأولى من رقم ينتهي بـ1907 (عام تأسيس النادي الأهلي)، والثانية تبدأ بـ+974 (رمز دولة قطر).

وبعد رفض عدي الرد على هاتين المكالمتين، تلقى مكالمة من رقم ينتهي بـ1911، وهو عام تأسيس نادي الزمالك، ليرد قائلًا: "مرحبًا، والله أنا مستني هذه المكالمة من زمان. نادي الزمالك نادٍ كبير وتاريخ، جاهز".

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الأهلي إعلان الزمالك صفقة عدي الدباغ
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