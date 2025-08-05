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التواصل مع رئيس النادي.. مصدر مقرب من حامد حمدان يكشف لمصراوي مستجدات مفاوضات الزمالك

06:15 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    حامد حمدان مع بتروجيت
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    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
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كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، مستجدات مفاوضات الزمالك مع اللاعب، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان، خلال الانتقالات الصيفية وقبل يوم من غلق باب القيد الصيفي، بعدما رفض مسؤولو بتروجيت بيع اللاعب.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن لا يوجد أي جديد وبتروجيت متمسكا بموقفه بعدم بيع اللاعب، لكن يتم التواصل مع رئيس مجلس إدارة البترولي للوصول إلى حل".

جدير بالذكر أن اللاعب غاب عن مران الفريق بعد رفض بتروجيت عرض الزمالك للتعاقد معه، كما أنه فكر في اعتزال كرة القدم، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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