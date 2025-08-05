كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، مستجدات مفاوضات الزمالك مع اللاعب، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان، خلال الانتقالات الصيفية وقبل يوم من غلق باب القيد الصيفي، بعدما رفض مسؤولو بتروجيت بيع اللاعب.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن لا يوجد أي جديد وبتروجيت متمسكا بموقفه بعدم بيع اللاعب، لكن يتم التواصل مع رئيس مجلس إدارة البترولي للوصول إلى حل".

جدير بالذكر أن اللاعب غاب عن مران الفريق بعد رفض بتروجيت عرض الزمالك للتعاقد معه، كما أنه فكر في اعتزال كرة القدم، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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