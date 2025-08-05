أبدى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، استيائه الشديد من الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين داخل الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حاليًا لا تعكس المستوى الفني الحقيقي.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء: "الأسعار ما ارتفعتش فجأة، ده حصل تدريجي من حوالي خمس سنين، لكن لما نوصل للاعب بياخد 150 أو 160 مليون جنيه، أكيد فيه حاجة غلط".

وأضاف: "الأهلي هو أول من كسر السوق لما ضم صلاح محسن مقابل 40 مليون جنيه، وبيراميدز ساهم بعد كده، لكنه نادي استثماري بيصرف من جيبه، أما الأهلي فقراراته بتأثر على السوق كله لأنه نادٍ جماهيري".

وانتقد عبدالعال تفاوت القدرات المالية بين الأندية، قائلاً: "معقول لاعب في الدوري المصري يوصل عقده للأرقام دي، في حين إن أندية زي المحلة والإسماعيلي وإنبي وطلائع الجيش مش بتدفع أكتر من 4 أو 5 مليون جنيه؟".

وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل مباشر على عدالة المنافسة في الدوري، مضيفًا: "أنت عامل سباق غير متكافئ، في أندية بتصرف بالملايين، وأندية تانية مش لاقية ميزانية".

ورفض عبدالعال فكرة فرض سقف للرواتب من قبل اتحاد الكرة أو وزارة الرياضة، مؤكدًا أن الحل في اتفاق الأندية نفسها على حد أقصى، قائلاً: "اتحاد الكرة ملوش دعوة؛ القرار في إيد الأندية".