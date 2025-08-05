مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الهلال

- -
19:30

بالينجن

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
20:00

فياريال

مباريات ودية -أندية

أستون فيلا

- -
21:30

روما

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يتعاقد مع تاسع الصفقات الصيفية

05:54 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (6)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (8)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (9)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (10)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (11)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (12)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (5)
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ لاعبا لنادي الزمالك (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عدي الدباغ على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي شارلروا.

وجاءت هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خسمة مواسم قادماً من زد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم عدي الدباغ صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل