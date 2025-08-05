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مفاوضات مكثفة من البنك الأهلي لضم لاعب الزمالك

05:21 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    مصطفى الزناري
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    مصطفى الزناري
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    الزناري وحمزة المثلوثي من تدريبات الزمالك
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كثف نادي البنك الأهلي مفاوضاته مع الزمالك لضم مصطفى الزناري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن البنك الأهلي قدم عرضا رسميا للزمالك من أجل ضم المدافع مصطفى الزناري.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن، حيث يتم دراسة العرض المقدم لمدافع الفريق.

وانضم اللاعب صاحب الـ 26 عاما إلى القلعة البيضاء قادما من طلائع الجيش في موسم 2022/23 في صفقة بلغت قيمتها 300 ألف يورو.

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