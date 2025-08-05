كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تحركات من جانب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لحسم موقفه مع الأحمر في الفترة المقبلة.

قال هاني حتحوت في برنامجه الإذاعي: "أحمد عبد القادر واضح بالنسباله إن الأهلي شايف إنه مش في حسابات الفريق فنياً الموسم الجاي، وده اتقال له من النادي بشكل إداري وفني إنك ملكش مكان ده اتقاله وانهم عندهم ليه عروض".

وأضاف: "مصدر قريب جداً من عبد القادر قال للبرنامج إنهم بدأوا يدوروا له على نادي تاني في الأهلي، وسيراميكا كليوباترا قدم عرض مغري جداً مادياً، والرقم المعروض أكبر من اللي بياخده لاعيبة كتير في الأهلي، لكن عبد القادر رافض تماماً اللعب لأي نادي في مصر لو مش الأهلي لأن أكيد النادي الأهلي مش هيوديه الزمالك أو بيراميدز فدول برا القصه حالياً إحنا بنتكلم على عروض الأهلي ليه".

وأكمل: "اللاعب شايف أنه يا يطلع برا مصر، يا إما يلعب في الزمالك أو بيراميدز مثلا، وهو عنده عرض أوروبي شايف إنه مناسب لمسيرته، مش أعلى فلوس، لكنه شايف إن 3 سنين الجايين هم أهم سنين في حياته الكروية، والعرض ده ممكن ينقله خطوة أكبر في أوروبا ومش مستعجل، لأن سوق الانتقالات الأوروبي لسه شغال لحد الشهر الجاي، فمش حاسس بضغط الوقت والعرض الأوروبي ده ممكن يبعت للأهلي عرض رسمي خلال ساعات".

وتابع: "بخصوص عرض الحزم السعودي عبد القادر كان موافق جدا، واتكلم مع مسؤولين في النادي، وكان متواصل معاهم، والأهلي كان هيخلص بالتليفون .. وعرض الحزم وصل بعد المكالمة بـ3 دقايق يوم الأحد، لكن الأهلي رد عليه يوم الجمعة بعدها بـ5 أيام، فالنادي السعودي هو اللي تراجع مش اللاعب".

وأوضح: "عبد القادر مطلبش أي شرط جزائي في العقد، والمصدر المقرب هو اللي أكد ده وكل المعلومات دي مش مني ده من مصدر قريب من عبدالقادر".

وأردف: "النهارده فيه تمرين للأهلي الساعة 5، وعبد القادر مستبعد من التدريبات الجماعية من فترة طويله وكان غايب عن معسكر الإعداد لنادي الأهلي في تونس".

واختتم تصريحاته: "عبدالقادر لو لقى نفسه لسه مستبعد، ممكن يلجأ للتصعيد ضد النادي والموضوع بدأ ياخد شكل تصعيدي أكتر من مجرد تفاوض".