القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تطورات مفاوضاتهم مع نظرائهم في بتروجت لحسم صفقة لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن المفاوضات شهدت ظهور أول لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم صفقة لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مُكثفة من جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب مع إدارة بتروجت لضم اللاعب وتم تقديم عرضا ماليًا جديدًا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي الزمالك ينتظر رد بتروجت النهائي بخصوص العرض المقدم اليوم.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً قد انضم لصفوف بتروجت خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من المجد السكندري.

وشارك اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص بتروجت خلال الموسم الماضي 2024/25 بمختلف البطولات في 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 2170 دقيقة لعب.

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