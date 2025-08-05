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"من سحر البقلاوة للكاساتا".. المصري البورسعيدي يعلن عن صفقة رواندية (فيديو)

03:56 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفيديو التقديمي للاعب بونور موجيشا
  • عرض 4 صورة
    الفيديو التقديمي للاعب بونور موجيشا
  • عرض 4 صورة
    الفيديو التقديمي للاعب بونور موجيشا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي المصري البورسعيدي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الرواندي بونور موجيشا قادمًا من صفوف الملعب التونسي.

ونشرت حسابات النادي المصري اليوم الثلاثاء مقطع فيديو دعائي للصفقة مُذيلة إياه بتعليق:"من سحر البقلاوة إلى طعم الكاساتا، بونور موغيشيا يرتدي ألوان النسور الخضر".

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم للملعب التونسي خلال الانتقالات الصيفية للموسم الماضي 2024/25 قادمًا من صفوف نادي المستقبل الرياضي بالمرسى التونسي.

وسبق وخاض اللاعب تجربة احترافية كذلك بالدوري الليبي عبر بوابة نادي أهلي طرابلس.

وشارك اللاعب بقميص الملعب التونسي خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وحصل على 7 بطاقات صفراء خلال 2865 دقيقة لعب.

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