القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن تطور مفاجيء في علاقتهم مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي تم إعلان رحيله لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"كولومبوس كرو لم يرسل القسط الأول المتفق عليه في صفقة وسام أبو علي لذا لم يرسل الأهلي البطاقة الدولية للاعب للنادي الأمريكي

وقيّد اللاعب الفلسطيني في القائمة الأولى للموسم الجديد".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"حتى قبل موعد غلق القيد غدًا، إذا لم يرسل مسؤولو كولومبوس القسط الأول، سيتم قيد اللاعب في القائمة النهائية".

وغاب اللاعب صاحب الـ 26 عن مباراة كولومبوس يوم السبت الماضي التي فاز بها بثلاثية مقابل هدف على نظيره بويبلا، ومن قبلها مساء الأربعاء أمام تولوكا التي خسرها بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 - 2 ) بعد التعادل بهدفين لكل فريق وكلا المباراتين كانتا بكأس الدوريات.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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