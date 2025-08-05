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الاتحاد السكندري يعلن ضم صفقة إفريقية جديدة على سبيل الإعارة

03:15 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الاتحاد السكندري

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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، تعاقده مع اللاعب النيجيري فيكتور أكيم قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويجيد أكيم اللعب في مركز الجناح الأيسر وأيضًا في مركز الوسط الهجومي، لينضم إلى كتيبة الفريق الأول لكرة القدم ضمن خطة تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا للرؤية الفنية لطارق العشري المدير الفني للفريق.

وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السكندري التوفيق للاعب الجديد مع زعيم الثغر خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، وفق بيان النادي.

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