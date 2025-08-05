اتحاد الكرة يوافق على دعوة المغرب قبل كأس العالم للشباب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة المصري موافقة مجلس إدارته على الدعوة التي تلقاها من نظيره المغربي بشأن خوض مباراتين وديتين بين منتخبي كلاهما تحت 20 عاماً ضمن تحضيراتهما لكأس العالم للشباب.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2025 التي تستضيفها دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025 النسخة 24 من البطولة.

وقال حمادة أنور، المدير الإداري لمنتخب مصر تحت 20 سنة، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إنه جار الترتيب لإنهاء كل إجراءات السفر، مشيرًا إلى أنه تقررت إقامة المباراتين يومي 13 و15 أغسطس الحالي، بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وعلى صعيد متصل، واصل المنتخب الوطني تحت 20 عاماً تدريباته، بمعسكره المفتوح، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض مواجهة ودية أمام الفريق الأول لنادي بترول أسيوط غدًا، وذلك عقب مواجهة الفريق الأول للنادي الأهلي وديًا أمس، في تجربة انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ويقع منتخب مصر تحت 20 عاماً الذي يقوده أسامة نبيه في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة منتخبات تشيلي ـ صاحب الأرض ـ ، اليابان، نيوزيلندا، فيما يقع منتخب المغرب بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: البرازيل، المكسيك، إسبانيا.

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