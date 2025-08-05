كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية عدة حالات لنجوم قرروا التمرد على أنديتهم، رافضين الالتزام بالتدريبات أو المعسكرات التحضيرية، في محاولة للضغط من أجل الرحيل إلى أندية أخرى.

هذه الظاهرة، تكررت في أكثر من نادٍ، خلال الميركاتو الصيفي ما بين الدوريات الأوروبية والعربية وسط تواجد لفريقي الأهلي والزمالك في الصورة.

فيما يلي يقدم "مصراوي" أبرز اللاعبين الذين تمردوا على أنديتهم في الميركاتو الصيفي كالتالي:

1. ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد

مهاجم نيوكاسل دخل في صدام مع ناديه بعد رفضه الانضمام للمعسكر التحضيري، في ظل رغبته بالانتقال إلى ليفربول.

إيزاك يتمسك بالرحيل رغم تمسك النادي بخدماته، ما أدى إلى تصاعد الأزمة بين الطرفين، وسط تقارير عن تحرك رسمي من الريدز لضمه.

2. حامد حمدان – بتروجيت

اللاعب الشاب أبدى تمردًا صريحًا على ناديه بتروجيت، بعدما رفض الاستمرار في صفوف الفريق مفضلًا الرحيل إلى الزمالك.

وتخلف حامد عن التواجد في التدريبات والمعسكر التحضيري، ما دفع النادي للجوء إلى الإجراءات القانونية.

3. أحمد عبدالقادر – الأهلي

صانع ألعاب الأهلي دخل في أزمة كبيرة مؤخرًا بعدما خروجه من المعسكر التحضيري للموسم الجديد بسبب اصراره على الرحيل من الفريق.

عبدالقادر غاب عن الإعداد للموسم الجديد، رافضًا الحلول الودية بعدما طلب فسخ تعاقده والحصول على الاستغناء به وسط أنباء عن رغبته في الانتقال للغريم التقليدي نادي الزمالك.

4. وسام أبو علي - الأهلي



شن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حملة تمرد في الفترة الماضية للموافقة على رحيله من صفوف النادي الأهلي الي كولومبوس كرو الأمريكي.

ورفض الاعب السفر مع الفريق عقب مونديال الأندية لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد للضغط على ناديه، لينجح في الأخير في مخططه وينتقل للفريق الأمريكي.

5. إكسافي سيمونز – باريس سان جيرمان

رغم عودته من الإعارة، رفض سيمونز الانضمام لمعسكر باريس سان جيرمان، وأصر على عدم الاستمرار مع الفريق الباريسي.

اللاعب الهولندي حسم قراره بالرحيل إلى لايبزيج، وهو ما تحقق بالفعل بعد ضغطه على إدارة النادي.

6. أسد الحملاوي – شلاسك فروتسواف

اللاعب الفلسطيني الشاب دخل في صدام قوي مع إدارة فريقه السابق شلاسك فروتسواف البولندي بعدما غادر المعسكر دون إذن للموافقة على رحيله للأهلي بعد اهتمامه به مؤخرًا.

وأكد النادي حينها بأن اللاعب ووكيله كانا يمارسان ضغوطًا للانتقال إلى فريق آخر، وأن مغادرته للمعسكر كانت محاولة لإجبار النادي على الموافقة على رحيله.



7. يوان ويسا - برينتفورد الإنجليزي



واصل اللاعب حملة تمرده في الفترة الماضية بسبب رغبته عن الرحيل من صفوف الفريق، حيث غاب عن مباراة الفريق الودية الأخيرة في ظل استمرار تمرده.

وقرر نادي برينتفورد متابعة موقف اللاعب في ظل غيابه المستمر عن الفريق، ومن المتوقع ان يتخذ اجراءات قانونية ضده والبحث عن بديل له في حالة مواصلة التمرد ورغبة اللاعب في الرحيل.