القائمة النهائية لمنتخب اليد للمشاركة في كأس العالم تحت 19 عام

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وضمت القائمة النهائية 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية كل من:

حراس المرمى: یوسف عبدالهادي - عمر فتحي - عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر: عمر مصطفى بركة - حازم الصباغ

ظهير أيسر: أحمد حلمي مصبح - عادل أحمد سعد - يحيى الكردي

صانع الألعاب: يوسف عبدالغني - حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن: محمد عدلان - يوسف عمرو «2008» - سيف الدين جلال - كريم حمدي السيد

جناح أيمن: زیاد أحمد عواد - عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة: محمد أحمد إسماعيل - حسين محمد - على مدبولي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بجواره كل من اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.