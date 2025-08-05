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"خلال ساعات".. إعلامي يكشف اقتراب لاعب الأهلي من الدوري المغربي

01:51 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

قال إبراهيم عبدالجواد في برنامجه الإذاعي: "الأهلي حاليا في مفاوضات متقدمة مع الجيش الملكي المغربي من أجل إعارة رضا سليم".

وأضاف: "رضا سليم عنده عروض من مصر، أبرزها من زد وسيراميكا كليوباترا لكن اللاعب بيفضل يكون موجود في المغرب".

وأكمل: "دلوقتي الجيش الملكي المغربي دخل بقوة، والمفاوضات قربت تخلص بعد ابتعاد الوداد عن الصورة".

واختتم تصريحاته: " خلال الساعات الجاية ممكن يتم إنهاء كل التفاصيل الخاصة بالإعارة واللاعب يكون موجود في الجيش الملكي".

جدير بالذكر، أن رضا سليم تعرض للإصابة في الفترة الماضية، وغاب عن فريق الأهلي، وخرج من حسابات المدير الفني الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو.

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