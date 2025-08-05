كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت هيئة استاد القاهرة عن جاهزيتها لاستضافة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإثيوبي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت هيئة استاد القاهرة، عبر حسابها بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخبي مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطني بعد مرور 6 جولات جدول ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة ذاتها برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الخامس ونقطتين عن منتخب سيراليون.

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