كتب- محمد عبدالهادي:

شهد رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، تراجعًا ملحوظًا في القيمة التسويقية للفريق رغم تصدره قائمة أغلى الأندية في القارة الإفريقية.

وجاء تأثر النادي الأهلي تسويقيًا برحيل وسام أبو علي، إلى كولومبوس كرو الأمريكي، بسبب القيمة التسويقية للاعب التي تبلغ 4 مليون يورو.

ورغم بقاء الأهلي على رأس قائمة الأندية الأغلى في القارة الإفريقية، فأن الفارق بينه وبين نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تقلص بشكل واضح، بعدما كانت الأفضلية الرقمية لصالح الأهلي بفارق مريح في الأشهر الماضية.

وبحسب آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، بلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي 39.85 مليون يورو بعدما كانت تبلغ 44.75 مليون يورو الشهر الماضي.

بينما وصلت قيمة صن داونز صاحب المركز الثاني في الأندية الإفريقية من خيث القيمة التسويقية إلى 37.28 مليون يورو بدلاً من 36 مليون يورو، أي أن الفارق أصبح أقل من مليوني يورو فقط، وهو ما يعكس تأثير بعض التحركات الأخيرة للأهلي، وعلى رأسها خروج وسام أبو علي، من التشكيل الأحمر.

وفيما يلي قائمة أغلى 5 أندية إفريقية من حيث القيمة السوقية وفقًا لآخر تحديث:

1. الأهلي المصري – 39.85 مليون يورو

2. ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – 37.00 مليون يورو

3. أولاندور بيراتس (جنوب إفريقيا) - 24.23 مليون يورو.

4. الترجي التونسي – 21.70 مليون يورو

5. بيراميدز المصري – 21.50 مليون يورو.