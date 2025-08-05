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"الموضوع مش سهل".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عدد مباريات غياب إمام عاشور

12:58 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
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    إصابة إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إمام عاشور، مفاجأة، حول مدة غياب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عن مباريات الأحمر في بطولة الدوري المصري.

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال المشاركة مع الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وتحديدا في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "سألت هو إمام عاشور ومروان عطية هيتواجدان في مباراة الأهلي المقبلة أمام مودرن سبورت في افتتاح بطولة الدوري المصري يوم السبت؟.. اتقالي مين قالك كدا مش موجودين ولا مباراة مودرن ولا مباراة فاركو".

وأضاف: "كمان قولت للمسؤول ده أنا سامع أن مروان مموت نفسه في التمرين.. قالي مروان أصلا لسه مبدأش التأهيل، لأنه عامل عملية فتاء ودي صعبة وليست سهلة".

وأكمل: "كمان المسؤول قالي إمام عنده كسر في الترقوة، ودي مش سهلة، هو عمل العملية في أمريكا بشكل ممتاز، ولكنه سيحتاج لبعض الوقت من أجل الشفاء الكامل".

واختتم تصريحاته: "عرفت أن إمام هيغيب أول ثلاث مباريات من الدوري، أيوه زي ما بقول كدا وهيرجع على المباراة الرابعة، ودي رؤية الطبيب، حتى يتم شفائه بشكل كامل".

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إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير
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