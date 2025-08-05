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"دعها لله".. عدي الدباغ ينشر رسالة طمأنينة قبل إعلان انتقاله للزمالك

12:44 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

عدي الدباغ

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كتب- محمد عبدالهادي:

في أول تفاعل له بعد اتمام انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، نشر اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ رسالة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حملت طابعًا روحانيًا ورسالة تفاؤل قبل انطلاق تجربته المرتقبة مع القلعة البيضاء.

وكتب الدباغ:

"صباحُ الخيرِ وبعد، لو علمت كيف يُدبّر الله لكَ الأمر ما دخل اليأس قلبك، فدعها لله وسيرضيك."

ويأتي هذا المنشور بالتزامن مع اتمام اللاعب باتمام اللاعب إجراءات تعاقده مع الزمالك، حسبما كشف مصدر لمصراوي، ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأكد مصدر لمصراوي ان عدى الدباغ خضع خلال مساء أمس الإثنين للكشف الطبي واجتازه بنجاح، ومن المقرر ان يخوض مرانه الأول مع الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادًا للموسم الجديد.

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اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ عدي الدباغ على إنستجرام انتقال عدي الدباغ لنادي الزمالك
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