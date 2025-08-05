لاعب الأهلي المحترف يستقر على وجهته الجديدة.. "الدوري المغربي"

كتب- محمد عبدالهادي:

بات الجناح المغربي رضا سليم على أعتاب العودة الى صفوف نادي الجيش الملكي، بعد اتفاق مع النادي الأهلي على إعارته لمدة موسم واحد، لتكون بذلك محطة جديدة في مسيرة اللاعب الذي بات خارج حسابات المارد الأحمر.

الصفقة أعادت سليم إلى ناديه السابق الذي تألق معه قبل انتقاله إلى الأهلي، في خطوة وصفها البعض بـ"العودة للبيت"، خاصة مع تمسك اللاعب بعدم تمثيل أي نادٍ مغربي آخر.

وبحسب ما أوردته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الاتفاق تضمن بندًا يمنح الجيش الملكي أحقية شراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة، مقابل مبلغ مالي يقل عن مليون دولار، كما سيتحمل الأهلي جزءًا من راتبه خلال فترة الإعارة.

الصفقة شهدت منافسة من عدة أندية مغربية أبرزها الوداد والرجاء ونهضة بركان، إلا أن رغبة سليم حسمت الأمور لصالح الجيش.

سليم كان قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من الجيش الملكي، وشارك خلال الموسم الماضي في 44 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 3.