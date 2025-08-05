خالد الغندور يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رحيل لاعب جديد من الأهلي، قبل غلق باب القيد، في الساعات القليلة المقبلة.

ويغلق باب القيد بشكل رسمي مساء بعد غدا الخميس، قبل بدايةًالدورس المصري يوم الجمعة.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصطفي البدري لاعب الأهلي إلى صفوف نادي بتروجيت".

وعاد البدري مؤخرا للنادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع نادي سموحة، ويخوض حاليا التدريبات مع المستبعدين للأحمر.

وخرج اللاعب من حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق بشكل نهائي، ويخوض حاليا مرانه مع المستبعدين، حتى يتمم رحيله بشكل رسمي.