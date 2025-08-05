كهرباء الإسماعيلي يتعاقد مع "ميسي السويس" (صور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية إتمام مجلس إدارته التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي كهرباء الإسماعيلية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى التعاقد مع لاعب المنتخب الأولمبي الكاميروني جوردن محمد حمدي "ميسي" لاعب منتخب السويس.

ومن المقرر أن يشارك فريق كهرباء الإسماعيلية في الموسم المقبل من الدوري الممتاز رفقة ناديي المقاولون العرب ووادي دجلة العائدان مرة أخرى.

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