مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

باير ليفركوزن

- -
19:00

بيزا كالتشيو

مباريات ودية -أندية

إمبولي

- -
19:30

ساسولو

مباريات ودية -أندية

نوتينجهام فورست

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

كهرباء الإسماعيلي يتعاقد مع "ميسي السويس" (صور)

11:46 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

محمد حمدي ميسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية إتمام مجلس إدارته التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي كهرباء الإسماعيلية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى التعاقد مع لاعب المنتخب الأولمبي الكاميروني جوردن محمد حمدي "ميسي" لاعب منتخب السويس.

ومن المقرر أن يشارك فريق كهرباء الإسماعيلية في الموسم المقبل من الدوري الممتاز رفقة ناديي المقاولون العرب ووادي دجلة العائدان مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:
لاعب الأهلي يعلن رحيله رسميًا عن الفريق

بعد انضمامه للزمالك.. 3 معلومات عن عمر ابن عبدالله السعيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهرباء الإسماعيلية محمد حمدي ميسي ميسي السويس الانتقالات الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"