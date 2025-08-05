لاعب الأهلي يعلن رحيله رسميًا عن الفريق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن لاعب الأهلي، سمير محمد، انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لصفوف نادي بتروجت على سبيل الإعارة لمدة موسم.

سمير محمد صاحب الـ 22 عاماً كان قم تم تصعيده للفريق الأول للأهلي إذ شارك رفقة الفريق بـ 6 مباريات بواقع 108 دقيقة لعب.

وأضاف المهاجم الشاب في تصريحات لقناة الأهلي مساء أمس الإثنين:"الموسم الماضي كان بتروجت يريد ضمي وتواصل مع وكيل أعمالي ولكن كولر فضل استمراري حينها".

وتابع اللاعب الذي تدرج من قطاع الناشئين بالأهلي:"مع نهاية الموسم تحدثت مع محمد يوسف برغبتي في الانتقال على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات ووافق على الأمر بعد العودة لمحمود الخطيب".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"استفدت كثيرًا من تواجدي مع الفريق الأول في الموسم الماضي فكنت متواجدًا بمعظم المباريات".

وكان بتروجت قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بمجموعة تحديد البطل برصيد 27 نقطة.

اقرأ أيضًا:

هل يُنقذ جون إدوار ميركاتو الزمالك خلال الـ 48 ساعة الحاسمة؟

بعد الدباغ.. تفاصيل 3 صفقات في الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد



