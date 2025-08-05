كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة عرض أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عرض مبلغ مالي على الأحمر من أجل فسخ عقده.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "قيل إن أحمد عبد القادر عرض على الأهلي 30 مليون جنيه نظير فسخ تعاقده مع النادي الأهلي".

وأكمل: "تحدثت مع مسئولي الأهلي وأخبروني أن اللاعب يتدرب حاليًا، وأن الحديث عن عرضه 30 مليون جنيه لم يحدث ولا أساس له من الصحة ولم يتم عرض أي مبلغ مالي من الأساس".

وأضاف: "عرفت من مسؤولي الأهلي أن أحمد عبد القادر سيتدرب وسيعمل على إثبات وجوده، وحتى حال أراد التوقيع لنادٍ آخر في يناير فلا مشكلة لدينا، ووافقنا على رحيل أحمد عبد القادر إلى الحزم، لكن النادي السعودي اعتذر في الأخير، ولم نستقدم أي عروض للاعب".

وأكمل: "وكمان النادي الأهلي قال، كانت هناك أندية ترغب في ضم أحمد عبد القادر، وانتظرنا عروضا رسمية ولم تصلنا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادٍ محلي".

وتابع: "أتمنى أن يتدرب أحمد عبد القادر مع الفريق طالما سيستمر، ومشاكرته من عدمها وجهة نظر فنية، وهو لاعب موهوب حتى لو كان بحالات في الملعب في بعض الأحيان".

واختتم تصريحاته: "عبدالقادر مكسب لأي فريق، وتجربته في قطر لم تكن فاشلة، وسجل عدة أهداف، وحصد جائزة رجل المباراة في عدة مناسبات".