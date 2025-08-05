كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يسابق الزمن لإعارة مصطفى البدري لاعب الفريق خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وعاد البدري مؤخرا للنادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع نادي سموحة، ويخوض حاليا التدريبات مع المستبعدين للأحمر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” يدرس الأهلي توجيه الشكر للاعب في حال عدم وصول عرض رسمي للاعب الذي يعمل هو ووكيله للوصول لأي عرض منذ نهاية الموسم المنقضي”.

واختتم:” فرصة استمرار اللاعب رفقة الأهلي لا تتخطى ال10% والمدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو لا يعرف اللاعب ولم يشاهده نهائيًا”.