تحرك لقيده.. تفاصيل انضمام نجل عبدالله السعيد للزمالك

كتب- محمد خيري:

أوضح مصدر مطلع أن عمر نجل عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، انضم للفريق الأبيض بشكل رسمي، ضمن فريق الناشئين.

ويعد عمر عبدالله السعيد، من مواليد 2008 وسوف يشارك في تدريبات فريق 2007 وسيتم قيده بقائمة الزمالك استعداداً للموسم الجديد.

ولعب عمر عبدالله السعيد، الموسم الماضي في صفوف وادي دجلة، كما لعب قبلها في صفوف ناشئين نادي بيراميدز.

جدير بالذكر، أن عبدالله السعيد جدد عقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك مطلع الموسم الحالي، لمدة موسمين، بعدما انضم من نادي بيراميدز الموسم قبل الماضي.