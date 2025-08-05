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عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك لأول مرة اليوم

10:20 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يشارك الفلسطيني عدي الدباغ لاعب فريق الزمالك الجديد لأول مرة في مران الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وأتم نادي الزمالك، التعاقد مع عدي الدباغ، لاعب فريق شارلروا البلجيكي، لمدة 4 سنوات، واجتاز اللاعب الكشف الطبي، وخضع لجلسة التصوير على أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن عدي الدباغ، سوف يتواجد في مران الزمالك اليوم لأول مرة، بعد الانتهاء من إجراءات انضمامه.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا، سوف يضع برنامج تدريبي خاص للاعب الفلسطيني من أجل تجهيزه للمشاركة مع الأبيض في المباريات المقبلة، وبدايتها سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للدوري المصري.

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