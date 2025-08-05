شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها احتفال حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك بعقد قرانه بجانب احتفالية نادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بدوري أبطال أفريقا والتي شهدت حضورًا من نجوم الزمالك السابقين.

"يرقص بالألعاب النارية".. 20 صورة من احتفال حسام عبد المجيد بعقد قرانه

احتفل حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم الخميس الماضي الموافق 31 يوليو الماضي بعقد قرانه، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





3 صور لاحتفال نور الشربيني بعيد ميلاد صديقتها



شاركت نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها رفقة إحدى صديقاتها لتهنئتها بعيد ميلاتها، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





لاعب الزمالك السابق ينشر صورة رفقة ابنه في إحدى مناسبات اصدقائه



نشر محمد عبد الغني، لاعب نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال حضوره إحدى مناسبات أصدقائه، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





بعد الدباغ.. تفاصيل 3 صفقات في الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد



يسابق نادي الزمالك الزمن من أجل إنهاء ثلاث صفقات جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"الكباتن تدخلت".. هل يعفو جون إدوارد عن أحمد فتوح؟



يحسم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، موقف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة من العودة للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك مرة أخرى، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

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3 صور لعصام الحضري داخل الجيم

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة له أثناء تواجده في الجيم، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





"بينهم لاعب الأهلي".. كريم الدبيس ينشر صورة رفقة 6 لاعبين



نشر كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة عدد من أصدقائه، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





7 صور لاحتفال زوجة إمام عاشور بتتويجه في حفل دير جيست



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب النادي الأهلي إمام عاشور، نشرها أحد معجبيه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر فيها برفقة زوجته وبنته، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





"الاحتفال بالصداقة".. 15 صورة لجورجينا مع أطفالها



أثارت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وصوراً رومانسية بينهما، مشاهدة الصور.. اضغط هنا