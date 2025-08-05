لاعب الزمالك السابق ينشر صورة رفقة ابنه في إحدى مناسبات اصدقائه

القاهرة – مصراوي

نشر محمد عبد الغني، لاعب نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال حضوره إحدى مناسبات أصدقائه.

وظهر عبد الغني في خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" برفقة ابنه وعدد من أصدقائه، وذلك خلال مناسبة أقيمت في إحدى المناطق الشعبية.

وكتب عبد الغني تعليقًا على الصور، قائلًا: "أخواتي"، وفي صورة أخرى كتب: "ألف مبروك يا أبو يونس ويتربى في عزك".

يذكر أن محمد عبد الغني بدأ مسيرته الكروية في دوري الدرجة الثانية مع نادي "إف سي مصر"، حيث قدّم أداءً لافتًا جذب أنظار نادي الزمالك، الذي ضمّه إلى صفوفه في يناير 2018.

وفي يناير 2024، انتقل إلى نادي البنك الأهلي بعد تراجع مشاركته مع الزمالك، وبعد انتهاء عقده مع البنك الأهلي، انضم إلى صفوف نادي غزل المحلة.