بعد الدباغ.. تفاصيل 3 صفقات في الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد

كتب - محمد خيري:

يسابق نادي الزمالك الزمن من أجل إنهاء ثلاث صفقات جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد.

ويغلق باب القيد بشكل رسمي مساء بعد غدا الخميس، قبل بدايةًالدورس المصري يوم الجمعة.

ونجح نادي الزمالك في ضم الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما وصل إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، وخضع للكشف الطبي، بنجاح.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الأبيض يستهدف ضم 3 صفقات آخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك يسعى لضم ظهير أيمن، ليكون بديلًا لعمر جابر، ويعدي الثنائي أحمد عيد لاعب المصري، وشادي ماهر ظهير وادي دجلة أبرز المرشحين، ومن المحتمل ضم لاعب تحت السن في هذا المركز.

وتابع المصدر، أن الزمالك يركز أيضًا على حسم صفقة جناح أجنبي، لكن هناك تكتم شديد على هويته وتفاصيل التعاقد حتى الآن".

وأختتم تصريحاته أن الزمالك في مفاوضات مستمرة في الوقت ذاته مع بتروجيت، لإقناع إدارة النادي البترولي بالتخلي عن لاعب خط الوسط الفلسطيني حامد حمدان

صفقات الزمالك 2025

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.

وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.