"الكباتن تدخلت".. هل يعفو جون إدوارد عن أحمد فتوح؟

كتب - محمد خيري:

يحسم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، موقف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة من العودة للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك مرة أخرى.

وقرر جون إدوارد، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

ويخوض أحمد فتوح في الفترة الحالية، تدريبات تأهيلية منفردة، بقرار من جون إدوارد وعبدالناصر محمد مدير الكرة، لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

وبعدها أدى فتوح تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي، بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن كباتن الفريق وعلى رأسهم عمر جابر وعبدالله السعيد تدخلوا من أجل إقناع جون إدوارد بالعدول عن قرار تحويل فتوح للتحقيق، وعودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد سيحسم مصير فتوح خلال الساعات المقبلة، وإن كانت أسهم عرض اللاعب للبيع انخفضت بنسبة كبيرة.