ثنائي الزمالك يعرقل حلم الجماهير في الميركاتو الصيفي.. ما علاقة زيزو؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

يعمل مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الجارية بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد لتأمين ثلاث صفقات في مراكز الهجوم والجناح الأيمن والظهير الأيمن قبل 48 ساعة من غلق باب الانتقالات الصيفية.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أنهم بالفعل توصلوا لاتفاق مع عدة اسماء للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن يواجههم أزمة في عدد اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق.

وتسمح لوائح اتحاد الكرة بمشاركة 5 لاعبين أجانب مع أي فريق خلال المباراة الواحدة فيما يتم احتساب المحترف الفلسطيني كلاعب مصري وليس أجنبيًا.

ويمتلك الزمالك في صفوفه التونسيين المهاجم سيف الجزيري، الجناح الأيمن أحمد الجفالي، المغربيين المدافع صلاح مصدق والظهير الأيسر محمود بنتايج، الجناح الأيسر الأنجولي شيكوبانزا.

وهنا أصبح الزمالك حال رغبته في إضافة أي لاعب أجنبي عليه استبداله بأحد الأجانب الحاليين في قائمته.

المصدر ذاته أشار إلى أن الجهاز الفني يتمسك باستمرار محمود بنتائج ومن بعده صلاح مصدق كما أن شيكوبانزا قد انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية فلن يرحل بطبيعة الحال لذا كان الخيار بالنسبة لهم تسويق الثنائي التونسي.

وأوضح المصدر أن سيف الجزيري لا يرغب في الرحيل عن صفوف الزمالك سواء معاراً أو ببيع عقده في حين هناك مرونة بعض الشيء من قبل الجفالي وهو ما يعمل عليه مسؤولو الزمالك خلال الفترة الجارية لتسجيل لاعب أجنبي بالمركز الثلاثة التي يرغبون في تدعيمها.

الزمالك بعد رحيل أحمد سيد "زيزو" يعاني في مركز الجناح الأيمن الذي كان يلعب به كذلك قائد الفريق السابق محمود عبدالرزاق "شيكابالا" ولكنه اعتزل مع نهاية الموسم لذا لم يتبقى سوى خيارات للاعبين شباب لن يعتمد عليهم الجهاز الفني كأساسين في الموسم.

ويعاني كذلك في مركز الظهير الأيمن إذ لم يتبقى سوى عمر جابر بعد رحيل التونسي حمزة المثلوثي مع نهاية الموسم الماضي وعدم تجديد تعاقده وإعارة أحمد محمود بالانتقالات الصيفية الجارية لنادي الاتحاد السكندري.