هل يُنقذ جون إدوار ميركاتو الزمالك خلال الـ 48 ساعة الحاسمة؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

تتبقى 48 ساعة حاسمة في ملف الانتقالات الصيفية بنادي الزمالك قبل غلق فترة القيد يوم 6 أغسطس الجاري قبل يومين من انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

الزمالك سيقص شريط موسمه الجديد بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

ولم يدعم فريق الزمالك صفوفه بمركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن اللذان يعاني من نقص عددي بهما مع رحيل لاعبين كانوا يتواجدون بالمركزين مع نهاية الموسم الماضي 2024/25.

الزمالك أعلن بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع 8 صفقات وهي: حارس المرمى المهدي سليمان، المدافع محمد إسماعيل، لاعب خط الوسط أحمد ربيع، المهاجم عمرو ناصر، الجناح الأيسر أحمد شريف، الجناح الأيسر الأنجولي شيكو بانزا، الجناح الأيسر المغربي عبدالحميد معالي ولاعب الخط الهجومي الفلسطيني آدم كايد الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.

الزمالك لا يمتلك في مركز الظهير الأيمن سوى عمر جابر بينما تم توظيف قلب الدفاع مصطفى الزناري بهذا المركز أحيانًا وصعد المدير الفني البلجيكي للفريق يانيك فيريرا خلال الفترة الماضية علي نوفل الظهير الأيمن لفريق مواليد 2006 بالنادي بعد رحيل أحمد محمود معاراً لصفوف الاتحاد السكندري ونهاية التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي وعدم التجديد معه.

والأمر ذاته في مركز الجناح الأيمن فرحل أحمد سيد "زيزو" بعد نهاية تعاقده مع الزمالك للنادي الأهلي كما اعتزل قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، فيما لم يختبر الجمهور والجهاز الفني أحمد الجفالي الذي تعرض لإصابة في بداية مشاركته مع الفريق أبعدته لنهاية الموسم.

فهل سيستطع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال الـ 48 ساعة المقبلة في حسم صفقة بكل مركز على الأقل لإنقاذ الميركاتو الجاري للقلعة البيضاء؟.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تطور في ملف تجديد تعاقد الأهلي وديانج

عرض مغربي لمحترف الأهلي