كتب - يوسف محمد:

أكد الكرواتي كرونوسلاف يوتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على أن الموسم الماضي كان صعبا للغاية، على الرغم من تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الموسم الماضي كان صعبا للغاية، خاصة وأنني جئت إلى مصر ووجدت اللاعبين يرغبون في تحقيق شيئا كبيرا للنادي، وهذا الأمر ساعدنا في تقديم الكثير من المباريات الميزة".

وأضاف: "على الرغم من أن كرة القدم تعتمد بشكل أساسي على النتائج ولكنني اهتم أيضًا بالأداء، فخور بكوني أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز، مصر بلد كبيرة وتتمتع بأسلوب مميز وتقاليد خاصة في كرة القدم وبها الكثير من المدربين الجيدين".

واختتم يورتشيتش تصريحاته: "آخر 10 دقائق في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز العام الماضي هم الأصعب والأطول في حياتي".

وكان بيراميدز نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

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