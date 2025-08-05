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محمد الشيبي يتحدث عن العروض الخارجية للرحيل عن بيراميدز.. وهدف الفريق الموسم المقبل

04:36 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    محمد الشيبي ومحمد ريفي
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    محمد الشيبي ومحمد ريفي على ريد كاربت الفيلم المغربي أنا مش أنا
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    محمد الشيبي ومحمد ريفي على ريد كاربت الفيلم المغربي أنا مش أنا
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    محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز
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    محمد الشيبي لاعب شهر نوفمبر1
  • عرض 7 صورة
    محمد الشيبي
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كتب - يوسف محمد:

كشف الظهير الأيمن المغربي لنادي بيراميدز محمد الشيبي، تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن صفوف الفريق.

وقال الشيبي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "إن شاء الله التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، تكون حافز للفريق بشكل قوي خلال الفترة المقبلة وهدفنا في الفترة المقبلة هو التتويج بكل البطولات".

وأضاف: "تلقي العديد من العروض الخارجية في الفترة المقبلة، لكن إذا استمريت في صفوف فريق بيراميدز، سأقاتل بشكل كبير مع الفريق حتى النهاية".

وكان نادي بيراميدز أقام حفل أمس لتكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي 2024-2025.

ويعد الشيبي أحد أبرز اللاعبين في فريق بيراميدز، خلال الفترة الماضية، حيث شارك رفقة الفريق خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 13 تمرير حاسمة.

والجدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

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محمد الشيبي موقف محمد الشيبي من الرحيل عن بيراميدز نادي بيراميدز تكريم لاعبي بيراميدز
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