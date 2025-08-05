شقيق حسام عبد المجيد يكشف حقيقة وجود خلافات مالية مع الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

أكد إسلام عبد المجيد، شقيق حسام عبد المجيد نجم دفاع الزمالك أن اللاعب لا يفكر في تمثيل أي نادٍ داخل مصر سوى الزمالك، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات أو مطالب مالية مع إدارة القلعة البيضاء فيما يتعلق بتجديد التعاقد.

وقال إسلام في تصريحات تلفزيونية: "لا صحة لأي أنباء تؤكد وجود أي مطالب أو أزمات تعرقل عملية تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الأبيض، اللاعب ملتزم تماماً باستمراره مع الفريق".

وعن حقيقة إغلاق شقيقه ملف الاحتراف الخارجي قال: "حسام يدرك جيداً قيمة النادي الذي نشأ فيه، ويؤمن بأن خروجه للاحتراف يجب أن يكون بصورة تليق باسم الزمالك، وتحقق له أكبر استفادة ممكنة".