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شقيق حسام عبد المجيد يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

04:06 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (5)_5
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (2)_2
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (3)_3
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (4)_4
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    عقد قران حسام عبد المجيد
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    عقد قران حسام عبد المجيد
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    احتفال حسام عبد المجيد بالنظارة الشمسية
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    عبدالله السعيد رفقة الونش وسيق وحسام عبد المجيد
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    حسام عبد المجيد في رامز
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    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
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    حسام عبد المجيد وأسامة فيصل
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    حسام عبد المجيد
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    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    حسام عبد المجيد
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كتب- نهى خورشيد:

نفى إسلام عبد المجيد، شقيق حسام عبد المجيد، نجم دفاع الفريق الكروي بنادي الزمالك وجود أي مفاوضات بين اللاعب والنادي الأهلي، مؤكداً أن فكرة انتقاله للمنافس التقليدي ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال إسلام، في تصريحات تلفزيونية : "رحيل حسام عبد المجيد إلى الأهلي غير مطروحة على الإطلاق، اللاعب زملكاوي حتى النخاع، ولا يمكن أن يزايد على النادي بأي شكل، مع كامل الاحترام للنادي الأهلي وتاريخه الكبير".

وعن حقيقة طلب عائلته مبالغ ماليةك للتجديد قال:"لم نطلب 30 أو 40 مليون جنيه كما تردد، وكل ما يقال في هذا السياق غير صحيح، نحن تحت أمر نادي الزمالك، وحين يتم تحديد الجلسة، سيتم الاتفاق مباشرة، فحسام ابن النادي ولن يساومه".

وشدد شقيق اللاعب على التزام حسام الكامل تجاه القلعة البيضاء، موضحاً: "الزمالك له فضل كبير علينا، ويستحق أن يحصل على كامل حقوقه، وإذا جاءت فرصة للاحتراف الخارجي، فلا بد أن يكون الزمالك هو المستفيد الأول".

وأتم حديثه: "لا يوجد أمامنا خيار داخل مصر سوى التجديد للزمالك، ونحن في انتظار تحديد موعد الجلسة من قبل إدارة النادي لحسم الأمور رسمياً".

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