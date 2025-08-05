نجل عبد الله السعيد ينضم إلى صفوف قطاع الناشئين بالزمالك

كتب - يوسف محمد:

انضم عمر عبد الله السعيد، نجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبدالله السعدي، إلى صفوف قطاع الناشئين بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر انضم إلى صفوف قطاع الناشئين بالزمالك منذ أكثر من أسبوع، هو من مواليد 2008".

وأضاف: "عمر من مواليد 2008 ولكنه يشارك مع فريق 2007 بالنادي، سيتم قيده مع الفريق استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد".

واختتم المصدر تصريحاته: "نجل السعيد كان يشارك الموسم الماضي، ضمن صفوف فريق وادي دجلة، من قبلها كان ينشط في صفوف فريق الناشئين بفريق بيراميدز".

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، تجديد عقد السعيد لمدة موسمين لينتهي في يونيو 2027، بدلا من أن ينتهي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تطور في ملف تجديد تعاقد الأهلي وديانج

عرض مغربي لمحترف الأهلي