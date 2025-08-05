لا في قوة البشر".. حامد حمدان يثير الجدل بمنشور عبر إنستجرام

القاهرة - مصراوي

شارك اللاعب حامد حمدان حالة من الجدل منشورًا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حمدان: "الأمان الوحيد لك هو الله سبحانه وتعالى، عندما قال: (يا موسى إني أنا الله)، لا تفكر في قوة الظروف، ولا في قوة البشر، ولا في قوة المال، بل فكر في قوة الله سبحانه. وكن قريبًا منه، فهو الحافظ لك في جميع الأحوال."

وتأتي هذه الرسالة في ظل الجدل الدائر حول انتقال حمدان إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.