كتب - يوسف محمد:

أقام نادي بيراميدز أمس الإثنين حفل تكريم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال العام الماضي 2024-2025.

وشهد الحفل حضور كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، كذلك أعضاء الجهاز الفني للفريق، الذي تم تكريمهم من قبل ممدوح عيد رئيس النادي بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وحرص عدد كبير من نجوم كرة القدم المصري ومشاهير الرياضة على التواجد في احتفالية نادي بيراميدز أمس، على رأسهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

وير أن بيراميدز نجح في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، خلال الموسم الماضي بعد الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

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