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"تواجد زملكاوي ولقطة مميزة لوزير الرياضة".. تغطية خاصة لاحتفالية بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

12:52 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
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    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (4)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (5)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (6)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (7)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (9)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (10)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (8)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (12)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (13)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (14)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (15)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (16)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (17)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (19)
  • عرض 20 صورة
    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (11)
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    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (20)
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    احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا (18)
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تغطية: محمد القرش

أقام نادي بيراميدز مساء الإثنين حفلاً في أحد الفنادق بمحافظة الجيزة؛ احتفالاً بتتويج فريقهم الأول لكرة القدم بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وتوّج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وشهد الحفل حضور لعديد من نجوم الزمالك السابقين: أحمد حسام "ميدو"، حلمي طولان، أمير مرتضى منصور، خالد الغندور بجانب حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

15 صورة للاعبي بيراميدز في احتفالية التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

بحضور دياب والحضري.. 19 صورة ترصد أبرز الحضور في احتفالية بيراميدز بالفوز بدوري الأبطال

وزير الرياضة وأمير مرتضى وميدو على رأس نجوم الرياضة في احتفالية بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

"حرص على الصلاة قبل الحفل".. وزير الرياضة يحضر احتفالية بيراميدز بالتتويج بالدوري (صور)

20 صورة لنجوم الرياضة في احتفالية بيراميدز بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا

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بيراميدز احتفالية بيراميدز ميدو أشرف صبحي خالد الغندور
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