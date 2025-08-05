تغطية: محمد القرش

أقام نادي بيراميدز مساء الإثنين حفلاً في أحد الفنادق بمحافظة الجيزة؛ احتفالاً بتتويج فريقهم الأول لكرة القدم بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وتوّج فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وشهد الحفل حضور لعديد من نجوم الزمالك السابقين: أحمد حسام "ميدو"، حلمي طولان، أمير مرتضى منصور، خالد الغندور بجانب حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

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