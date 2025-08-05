15 صورة للاعبي بيراميدز في احتفالية التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تصوير ـ محمد القرش:

تواجد عدد كبير من نجوم بيراميدز خلال الاحتفالية التي أقامها النادي مساء الإثنين بأحد الفنادق احتفالاً بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء على رأس الحضور الوافد البرازيلي على الفريق بالانتقالات الصيفية إيفرتون دا سيلفا بجانب يوسف أوباما، دودو الجباس، أحمد توفيق، محمد رضا "بوبو"، أحمد سامي، أسامة جلال، رمضان صبحي، مهند لاشين، علي جبر.

وكان فريق بيراميدز قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي بعدما تعادلا ذهابًا بهدف لكل فريق ثم فاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

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