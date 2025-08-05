كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، إن مسؤولي الأهلي منحوا نظرائهم في نادي قاسم باشا التركي مهلة 48 ساعة، لحسم موقفهم النهائي من التعاقد مع لاعب الوسط أحمد نبيل "كوكا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة النادي بحلقة اليوم الإثنين: "الأهلي طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي، هو ما تم الموافقة عليه من قبل الفريق التركي".

وأضاف: "العقبة في صفقة انتقال كوكا للدوري التركي حتى الآن، هي طريقة تقسيط مبلغ الرحيل حيث أنه ليس من الطبيعي، أن يتم سداد المبلغ على 4 أقساط، فيما يطالب الأهلي الحصول على قسط أول كبير ثم ترك مبلغ بسيط كقسط ثاني".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهلي منح قاسم باشا مهلة 48 ساعة، لإتمام انتقال اللاعب إلى الفريق بشكل نهائي أو إغلاق باب المفاوضات".

ويعد كوكا أحد أهم لاعبي المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، حيث شارك خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

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