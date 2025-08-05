ميشالاك يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد رحيله للدوري اليوناني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه المحترف البولندي السابق بصفوف الزمالك، كونراد ميشالاك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء عقب انتقاله لصفوف بانيتوليكوس اليوناني.

ونشر ميشالاك عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء الإثنين، رسالة جاءت:"جماهير الزمالك الأعزاء.. كما يعلم الكثير منكم، انتهت رسمياً رحلتي الكروية مع نادي الزمالك في 9 فبراير 2025، أحيانا في كرة القدم لا تسير الأمور كما نرغب لكنني سأظل دائما أذكر اللحظات الجميلة والبطولة التي فزنا بها معا في الموسم الماضي".

وأضاف الجناح البولندي: "أود أن أغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر الصادق لجميع زملائي في الفريق وخاصة لجماهير الزمالك لقد كنتم مذهلين حقا، طوال فترة تواجدي في النادي، شعرت بدعمكم العميق، وكنت فخراً بارتداء قميص نادٍ يمتلك جماهير بهذه العاطفة والوفاء".

وأتم اللاعب صاحب الـ 27 عاماً رسالته بقوله:"أتمنى لكم كل التوفيق لأن الجماهير والجهاز الفني واللاعبين يستحقون ذلك بكل تأكيد".

ميشالاك انضم للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة، لكنه رحل عن قبل نهاية فترة إعارته وقدم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لعدم حصوله على باقِ مستحقاته حتى الآن.

وشارك اللاعب بقميص الزمالك بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفين لزملائه.

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