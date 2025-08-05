مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

إمبولي

- -
19:30

ساسولو

مباريات ودية -أندية

نوتينجهام فورست

- -
21:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

باير ليفركوزن

- -
19:00

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

رحيل 14 لاعبًا عن الأهلي قبل بداية موسم 2025/26

05:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

شعار الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شهدت الانتقالات الصيفية الجارية، رحيل 14 لاعبا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل بداية الموسم الجديد 2025/26.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن سمير محمد أنهى إجراءات انتقاله إلى بتروجيت لمدة موسم على سبيل الإعارة.

14 راحلا عن الأهلي

1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري

2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري

3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي

4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي

6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد

7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

8.عمرو السولية - انتقال حر لسيراميكا كليوباترا

9.علي معلول - انتقال حر واقترب من العودة للصفاقسي

10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

11. وسام أبو علي - بيع إلى كولومبوس كرو

12. يوسف سيد عبد الحفيظ - إعارة إلى سيراميكا

13. محمد الضاوي كريستو - انتقل إلى النجم الساحلي

14. سمير محمد - إعارة إلى بتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

14 راحلا عن الأهلي الأهلي أخبار الأهلي الراحلين عن الأهلي سمير محمد وسام أبو علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"