رحيل 14 لاعبًا عن الأهلي قبل بداية موسم 2025/26

شهدت الانتقالات الصيفية الجارية، رحيل 14 لاعبا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل بداية الموسم الجديد 2025/26.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن سمير محمد أنهى إجراءات انتقاله إلى بتروجيت لمدة موسم على سبيل الإعارة.

14 راحلا عن الأهلي

1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري

2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري

3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي

4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي

6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد

7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

8.عمرو السولية - انتقال حر لسيراميكا كليوباترا

9.علي معلول - انتقال حر واقترب من العودة للصفاقسي

10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

11. وسام أبو علي - بيع إلى كولومبوس كرو

12. يوسف سيد عبد الحفيظ - إعارة إلى سيراميكا

13. محمد الضاوي كريستو - انتقل إلى النجم الساحلي

14. سمير محمد - إعارة إلى بتروجيت