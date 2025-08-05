رحيل 14 لاعبًا عن الأهلي قبل بداية موسم 2025/26
شهدت الانتقالات الصيفية الجارية، رحيل 14 لاعبا عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل بداية الموسم الجديد 2025/26.
وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن سمير محمد أنهى إجراءات انتقاله إلى بتروجيت لمدة موسم على سبيل الإعارة.
14 راحلا عن الأهلي
1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري
2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري
3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي
4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا
5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي
6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد
7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا
8.عمرو السولية - انتقال حر لسيراميكا كليوباترا
9.علي معلول - انتقال حر واقترب من العودة للصفاقسي
10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا
11. وسام أبو علي - بيع إلى كولومبوس كرو
12. يوسف سيد عبد الحفيظ - إعارة إلى سيراميكا
13. محمد الضاوي كريستو - انتقل إلى النجم الساحلي
14. سمير محمد - إعارة إلى بتروجيت
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