كتب - يوسف محمد:

نفى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، كل ما يثار خلال الفترة الماضية، بشأن رحيل المدافع المغربي أشرف داري عن صفوف الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية إلى إمكانية رحيل المدافع المغربي إلى أي من الفرق الخليجية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "حارس الأهلي": "كل ما يثار في الفترة الماضية بشأن رحيل أشرف داري عن الأهلي غير صحيح، اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية في الفريق".

وأضاف: "الأهلي متمسك ببقاء اللاعب داخل الفريق، ريبيرو يراه أحد العناصر والركائز الأساسية للفريق في الموسم المقبل 2025-2026".

واختتم شوبير تصريحاته: "لا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي لرحيل اللاعب عن الأهلي، العروض التي تقدم لرحيله ليست عروض قوية واللاعب لا يريد الرحيل عن الفريق".

وكان النجم المغربي انضم إلى صفوف النادي الأهلي، في أغسطس من عام 2024 قادما من فريق بريست الفرنسي.

وشارك صاحب الـ 26 عاما، رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الماضي في 19 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

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