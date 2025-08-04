يقيم نادي بيراميدز احتفالية خاصة، احتفالا بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق الكرة في الموسم الماضي 2024-2025، وهو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على التواجد في احتفالية بيراميدز، بمناسبة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى حضور لاعبي فريق كرة القدم بالنادي.

وشهد الحفل حضور عدد من مشاهير الرياضة المصرية، على رأسهم، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالإضافة إلى حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري.

كما شهد الحفل حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، بجانب أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية السابق بالقلعة البيضاء أيضًا.

والجدير بالذكر أن بيراميدز، كان قد تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.