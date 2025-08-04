كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مطلع عن تطور في موقف لاعب الوسط المالي بصفوف الأهلي أليو ديانج من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن ديانج قد أبلغ مسؤولي الأهلي بجاهزيته للجلوس والتفاوض حول تجديد تعاقده.

وأشار المصدر إلى أن وكيل ديانج من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لحسم ملف التجديد والحديث عن المطالب المالية للاعب.

الأهلي تعاقد مع اللاعب المالي الدولي قادمًا من نادي مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019/20 ثم خرج اللاعب فترة إعارة الموسم الماضي لنادي الخلود السعودي.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً الذي ينشط في مركز خط الوسط شارك بقميص الأهلي بـ 214 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11.

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