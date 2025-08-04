عرض مغربي لمحترف الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تجديد مسؤولو نادي الجيش الملكي المغربي لمفاوضاتهم مع مواطنهم رضا سليم المحترف بصفوف الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسؤولو نادي الجيش الملكي المغربي، حسبما أوردت صحيفة الصباح المغربية، اليوم الإثنين، في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً على سبيل الإعارة لصعوبة ضمه بشكل نهائي لأسباب مالية.

اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي الجيش الملكي.

وتعرض اللاعب لإصابة خلال الموسم الماضي عبارة عن إصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشارك رضا سليم خلال الموسم الماضي بقميص الأهلي في 9 مباريات بواقع 250 دقيقة لعب.

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